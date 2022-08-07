أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن ثلاث قذائف هاون سقطت على معبر إيريز.

وبث ناشطون فلسطينيون، مقطع فيديو يُظهر لحظة قصف المعبر من قبل المقاومة الفلسطينية، وتحديدا سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

في غضون ذلك، نقلت القناة 13 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنه يتم الاتجاه نحو إعلان وقف إطلاق النار.

وكان مسؤول فلسطيني، قد أكد أن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الخامسة من مساء اليوم بتوقيت جرينتش (الثامنة بتوقيت فلسطين والسابعة بتوقيت القاهرة).

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.