مقتل رجل شرطة في هجوم إرهابي في مدينة بيشاور الباكستانية

لقى رجل شرطة حتفه وأصيب اثنان آخران، عقب استهداف دورية للشرطة في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان، فيما يعد أحدث هجوم على أفراد الشرطة في إقليم خيبر باختونخوا.



ويشار إلى أن إقليم خيبر باختونخوا، المتاخم لأفغانستان، شهد سلسلة من الحوادث الإرهابية خلال الأشهر الأخيرة، عقب أن أنهت حركة طالبان باكستان المحظورة وقف إطلاق النار مع إسلام آباد، كما عززت جماعات إرهابية أخرى من هجماتها.



وذكرت قناة جيو الباكستانية أن أحد رجال الشرطة أصيب بإصابات خطيرة بالاضافة لاثنين آخرين، عندما هاجم مسلحون سيارتهم. وقد توفى رجل الشرطة متأثرا بجراحه



ولم تعلن بعد أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم.