وزير الخارجية العراقي: حريصون على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، حرص بلاده على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبما ينسجم مع الدستور وتوجهات وقيم المجتمع العراقيّ.



وأشار الوزير حسين، خلال استقباله أمس الأحد مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان فولكر تورك في مقر الوزارة ببغداد، إلى حرص العراق على بناء ثقافة حقوق الإنسان، والتي تحتاج إلى وقت لاسيما بعد سنوات طويلة من حقبة ديكتاتورية وأزمات متلاحقة جرت في العراق.



ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الإثنين، جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين العراق ومفوّضيَّة الأمم المتّحدة الساميَّة لحقوق الإنسان.



وتطرق الجانبان إلى آثار التغير المناخيّ في العراق على حقوق الإنسان، وجهود العراق في مسألة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً، وحريَّة الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وجهود العراق في تحقيق معايير العدالة والضمانات القانونيَّة بما يضمن الحريات المدنيَّة والسياسيَّة للعراقيين كافة.



وأعرب فولكر تورك عن تقديره لجهود العراق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مُبدياً استعداده على تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للعراق.