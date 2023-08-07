الإسكان: طرح وحدات سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

• نفيسة هاشم: إقبال كبير على التقدم للحجز وتسجيل البيانات.. والتسجيل مستمر حتى يوم الثلاثاء 22 أغسطس الجاري

أعلن حساب التمويل الاقتصادي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 380 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمشروع نزهة الأندلس "مرحلة ثانية" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، للتخصيص بنظام أسبقية الحجز " online " من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من خلال الرابط (www.hdb–reservation.com).



وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة، المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان - رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد متاحة على موقع الحجز الإلكتروني اعتباراً من أمس الأحد الموافق 6/8/2023، وحتى يوم الثلاثاء 2023/8/22 الساعة 11,59 مساءَ، حيث يتم تسجيل البيانات وملء استمارة الحجز خلال تلك الفترة، على أن يتم الحجز الإلكتروني للوحدات بدءا من الساعة الـ10 صباح يوم الأحد الموافق 27/8/2023 وحتى الساعة 11.59 منتصف ليل يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.



وفي سياق متصل، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أن الطرح يأتي بالتعاون بين قطاع الإسكان والمرافق وقطاع التشييد والعلاقات الخارجية، لافتة إلى أن عملية التقدم للحجز وتسجيل البيانات قد شهدت في اليوم الأول إقبالاً كبيراً من المواطنين، وفقاً لآخر موقف من بنك التعمير والإسكان، حيث يأتي الطرح في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتلبية رغبات مختلف شرائح المجتمع في توفير الوحدات السكنية.