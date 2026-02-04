بابا الفاتيكان يدعو موسكو وواشنطن إلى تجديد معاهدة «نيو ستارت» النووية

دعا بابا الفاتيكان ليو، اليوم الأربعاء، قادة روسيا والولايات المتحدة إلى تجديد معاهدة "نيو ستارت"، وهي آخر اتفاق قائم بين البلدين للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، محذرا من مخاطر العودة إلى سباق تسلح جديد في ظل التوترات الدولية المتصاعدة.

وخلال اللقاء الأسبوعي في الفاتيكان، شدد البابا، وهو أول بابا ينحدر من الولايات المتحدة، على أن الوضع العالمي الراهن "يتطلب بذل كل جهد ممكن لتجنب سباق تسلح جديد"، مؤكدا أن استمرار العمل بالمعاهدة يمثل ضرورة ملحة للأمن الدولي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية معاهدة "نيو ستارت"، الموقعة عام 2010، غدا الخميس. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لمح في سبتمبر الماضي إلى إمكانية تمديدها بشكل غير رسمي لمدة عام إضافي، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعلن حتى الآن موقفا واضحا من هذا المقترح.

وقال البابا في كلمته: "أوجه نداء عاجلا بعدم السماح بانتهاء صلاحية هذه المعاهدة. فمن الضروري أكثر من أي وقت مضى التخلي عن منطق الخوف وعدم الثقة، واستبداله بأخلاقيات مشتركة تتيح توجيه القرارات نحو الصالح العام".

ويعني انتهاء العمل بمعاهدة "نيو ستارت" وضع حد لأكثر من 50 عاما من القيود والاتفاقات التي نظمت الحد من انتشار الأسلحة النووية بين القوتين النوويتين الأكبر في العالم، مما يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل الاستقرار الاستراتيجي الدولي.