غادة عادل وحسن أبو الروس يصلان العرض الخاص لفيلم «البطة الصفرا»

وصل الفنانان غادة عادل، وحسن أبو الروس، للعرض الخاص لفيلمهما «البطة الصفرا»، والذي يقام بإحدى دور العرض السينمائية بمدينة 6 أكتوبر.



احتفل صناع فيلم «البطة الصفرا» بالعرض الخاص للعمل مع الجمهور، وأهدى صناع الفيلم الجمهور ألعاب صغيرة على شكل بطة صفراء اللون، والتي ترمز لإسم الفيلم.



وحرص على حضور العرض الخاص للفيلم كلا من الفنانين أنوشكا، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وأحمد طلعت.



فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.



ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هي البطولة المطلقة الثالثة بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية"، ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.