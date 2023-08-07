وزير الخارجية: مصر تعمل بكل جهد لصالح الشعب السوداني

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن الرؤية المصرية فيما يخص الأزمة السودانية تشمل العمل بكل جهد لصالح الشعب السودانى والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، موضحا أن مصر تعمل على منع الأضرار التى لحقت بالشعب السودانى؛ بسبب الأحداث والتعامل مع التحديات التى تواجهها دول الجوار.

وشدد شكرى - فى لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن الحفاظ على المؤسسات السودانية أمر مهم، وهذه هى الرؤية التى عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة القاهرة.

وأشار إلى أنه تم عقد عشاء عمل جرى خلاله مناقشة الأفكار المطروحة من الدولة المضيفة (تشاد)، بالتنسيق مع الدول الأخرى، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان المنعقد حاليا فى تشاد.



وقال وزير الخارجية إن هناك اهتماما بأن يكون هناك نقاش معمق فى جلسة مغلقة فيما بين الوزراء لتنفيذ التكليف الصادر من قادة دول جوار السودان، موضحا أنه يتم عقد جولة تداول بين المتخصصين لبلورة مخرجات اجتماع اليوم فى إطار قرارات القادة بقمة القاهرة.



وأضاف أن الأهم هو الاهتمام بهذه الآلية الفاعلة لدول متأثرة بالصراع فى السودان بحكم الروابط التاريخية والجوار، مبينا فى الوقت ذاته أن الاتصالات جارية بالأطراف فى السودان ولكن لم تؤت ثمارها فيما يتعلق بوقف الأعمال العسكرية.



وشدد شكرى على أن آلية دول الجوار لها القدرة على التفاعل مع الأطراف السودانية على المستويين العسكرى والمدنى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن آلية دول الجوار لها القدرة على الجمع بين العناصر كافة فى السودان.