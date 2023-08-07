يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير طاز، حلقة جديدة من حلقات الصالون الموسيقي "مقامات" في الثامنة من مساء الأحد المقبل.



ويقام الصالون تحت عنوان "كلية التربية الموسيقية العلم في خدمة الفن"، حيث تستضيف الدكتورة أميرة فرج العميد السابق لكلية التربية الموسيقية، المؤلف الموسيقي والملحن الدكتور خالد أمين، والدكتورة شيرين عبد اللطيف العميد الحالي لكلية التربية الموسيقية.



ويدور الحوار في الندوة حول تاريخ الكلية المتخصصة في تدريس الموسيقى، وأهم رموزها، ودورها في المجتمع.



ويتخلل الصالون فواصل موسيقية تقدمها فرقة العاصمة التابعة للكلية، والتي تقدم جانب من تجربتها في تقديم الألوان الموسيقية المختلفة.



ويذكر أن صالون مقامات هو فكرة الفنان الراحل محسن فاروق صوليست فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا، ومؤسس بيت الغناء العربي، وينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، وتعده وتدير الحوار فيه الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين.