الزمالك عن موقفه من كأس مصر: كل الاحتمالات واردة

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يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا خلال الساعات القليلة القادمة من أجل بحث موقف فريق الكرة من خوض منافسات بطولة كأس مصر.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك قد منح اللاعبين راحة مطولة يحصل عليها الفريق عقد نهاية بطولة الدوري الممتاز، بما يعني استبعاده فكرة خوض بطولة كأس مصر بعد نهاية موسم الدوري.

وأكد أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي متحدثاً عن فكرة المشاركة في الكأس: "هناك اجتماعا سيعقد لمجلس الإدارة يتحدد فيه الموقف النهائي".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يتحفظ على فكرة تلاحم المواسم بشكل كبير، ومجلس الإدارة والجهاز الفني هم أصحاب القرار النهائي بشأن استكمال البطولة أو الاعتذار عنها".

وأوضح أن السوبر المصري يحتاج لمشاركة الزمالك نظرا لقيمة النادي وجماهيريته، لكن القرار سيكون متروكا للإدارة بشأن الموقف النهائي من الكأس.