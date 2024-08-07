إيمان خليف تهزم التايلندية جانجام وتتأهل لنهائي الملاكمة في أولمبياد باريس

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تأهلت الجزائرية إيمان خليف إلى المباراة النهائية لمنافسات الملاكمة «وزن 66 كجم» في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، بعد فوزها على التايلندية جانجام سوافانينج.

وفازت إيمان خليف على التايلندية جانجام بإجماع قرار الحكام بنتيجة 5-0 في نصف لنهائي، في المواجهة الذي أقيم مساء الثلاثاء.

وبتلك النتيجة، ضمنت الجزائرية إيمان خليف الحصول على الميدالية الذهبية أو الفضية في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تلعب إيمان خليف المباراة النهائية يوم الجمعة القادمة، ضد الفائزة من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين التايوانية تشين تشين نيين والصينية لو يانج.