وزير المالية الباكستاني يعرب عن ثقته في أن يوافق صندوق النقد الدولي على اتفاق بشأن قرض جديد هذا الشهر

أشار وزير المالية والإيرادات الباكستاني، السيناتور محمد أورنجزيب إلى أنه ستكون هناك مناقشات مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بتمويل المناخ، معربا عن ثقته في أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على اتفاق على مستوى الموظفين بشأن قرض جديد، بحلول نهاية الشهر.

وكانت باكستان قد حصلت الشهر الماضي على اتفاق إنقاذ مالي جديد من صندوق النقد الدولي، بقيمة 7 مليارات دولار، لدعم اقتصادها ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأكد الوزير أن اقتصاد باكستان يسير على طريق الاستقرار، مع استمرار الإصلاحات الجارية، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية.

وشدد الوزير على الحاجة إلى مشروعات فعالية لمعالجة التحديات بشأن تغير المناخ ودعا إلى المشاركة النشطة والتمويل من القطاع الخاص.

وفي خطابه أمام فعالية "العمل المناخي من أجل باكستان"، أكد الوزير أن تغير المناخ هو قضية دولية تؤثر على الكثير من المناطق عالميا.

وأضاف أن باكستان من بين الدول، الأكثر تضررا بسبب تغير المناخ وبسبب فيضانات عام 2022، التي تسببت في دمار هائل وخسائر بقيمة 30 مليار دولار.

وتابع الوزير أنه في مؤتمر جنيف، تعهدت مختلف الدول وشركاء ثنائيون ومتعددو الأطراف ومنظمات دولية بتقديم أكثر من تسعة مليارات دولار، في صورة مساعدات إلى باكستان، غير أن البلاد لم تحصل على تلك الأموال.