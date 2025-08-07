 أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و60 ألفا و310 أفراد منذ بداية الحرب - بوابة الشروق
الخميس 7 أغسطس 2025 11:05 ص القاهرة
أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و60 ألفا و310 أفراد منذ بداية الحرب

كييف - (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 10:14 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 10:14 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و60 ألفا و310 أفراد، من بينهم 1040 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و76 دبابة، منها 4 دبابات أمس الأربعاء، و23 ألفا و95 مركبة قتالية مدرعة، و31180 نظام مدفعية، و1456 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1203 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و49 ألفا و930 طائرة مسيرة، و3555 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و57 ألفا و605 من المركبات وخزانات الوقود، و3936 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

