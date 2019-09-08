قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال تقدم الجيش اليمني في نهم شرقي صنعاء

حققت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، تقدّما جديدا في منطقة حريب نهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية الليلة - إن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في "حريب نهم"، منها البزخ ونبقان.

وكشف أن المعارك أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من الميليشيات وعدد من الجرحى.

وفي السياق، قال مصدر عسكري إن مقاتلات التحالف استهدفت - بخمس غارات - مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بنهم، بالتزامن مع المعارك، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.