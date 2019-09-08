 التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من عمران اليمنية - بوابة الشروق
الأحد 8 سبتمبر 2019 12:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من عمران اليمنية

أ ش أ
نشر فى : السبت 7 سبتمبر 2019 - 9:27 م | آخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 9:27 م

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة في المجال الجوي اليمني أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران.

وأوضح التحالف العربي - في بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم السبت- أن إطلاق الميليشيات للطائرات المسيرة يعد انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أعلن أمس أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران أطلقت صاروخا باليستيا من محافظة عمران اليمنية، لكنه سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك