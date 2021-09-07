الأهلي يعلن غلق ملف الصفقات خلال الصيف الحالي

قال أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ملف التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قد تم إغلاقه .

وأعلن الأهلي عن التعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية هم مصطفى البدري من الإنتاج وبيرسي تاو من برايتون الإنجليزي .ولويس ميكيسوني من سيمبا ، وكريم فؤاد من النجوم ، وحسام حسن من سموحة، بالإضافة لعودة الثنائي المعار أحمد عبدالقادر وعمار حمدي.

وأشار توفيق في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أنه من الوارد أن يتم إعارة مصطفى البدري قبل بداية الموسم الجديد، لتحقيق استفادة مالية منه بالإضافة إلى زيادة خبراته.

وقال توفيق: "أغلقنا ملف الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مصطفى البدري، ونبحث إمكانية إعارته لأحد الأندية التي تضمن مشاركته لزيادة خبراته والاستفادة المالية منه".

واختتم: "سيتم بحث العروض التي تلقاها عدد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الحالية للخروج من النادي على سبيل الإعارة".