ارتفاع جديد لأسعار الألومنيوم في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات بعد الانقلاب العسكري في غينيا والذي أثار المخاوف بشأن استقرار إمدادات خام الألومنيوم في الأسواق حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للألومنيوم رغم دعوة المجموعة العسكرية التي تولت السلطة في غينيا لشركات التعدين لمواصلة عملها.

وارتفع سعر الألومنيوم في تعاملات صباح اليوم في كل من لندن وشنغهاي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار أسهم شركات الألومنيوم في البورصات حيث ارتفع سعر سهم شركة ألومنيوم كورب أوف تشاينا أو تشالكو بنحو 10% في حين ارتفعت أسهم يونايتد كو روسال بنسبة 15%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن غينيا تعتبر موردا رئيسيا لخام البوكسايت المستخدم في إنتاج الألومنيوم على مستوى العالم، حيث تمثل صادرات غينيا من البوكسايت أكثر من نصف واردات الصين من الخام.

يذكر أن سعر الألومنيوم الذي يستخدم في كل شيء تقريبا، من مكونات السيارات إلى الأجهزة المنزلية وعلب المشروبات، قد ارتفع في تعاملات بورصة لندن للسلع بنسبة 35% خلال العام الحالي وقبل انقلاب غينيا، مع زيادة الطلب الاستهلاكي وتعافي الأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفع سعر المعدن في بورصة لندن للمعادن بنسبة 8ر1% إلى 5ر2775 دولار للطن وهو أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2011. كما جرى تداول المعدن في الصين بسعر 2754 دولار للطن. وارتفع سعر العقود الآجلة في الصين بنسبة 4ر3% إلى أعلى مستوى له منذ 2006، قبل أن تتراجع مكاسبه إلى 2ر2%.