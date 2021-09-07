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كشف شريف فاروق، وكيل أعمال جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك، عن حقيقة مفاوضات تدريبه لمنتخب مصر بعد إقالة حسام البدري.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق إقالة الجهاز الفني لحسام البدري وسيتم تعيين مدير فني جديد خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال شريف فاروق في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "باتشيكو غير مرتبط بأي فريق في الوقت الحالي، ومن أكثر الأشياء التي يريدها هي تدريب منتخب مصر".

وأضاف: "حتى الآن لم يتحدث معه أي مسؤول في اتحاد الكرة لتولي تدريب منتخب مصر".

وأكمل: "باتشيكو رحب جدا بتدريب منتخب مصر لأنه مشروع مميز بالنسبة له، وفرصة عظيمة".

وأتم وكيل أعمال باتشيكو: "اتصالات بيراميدز لم ترتق إلى المفاوضات".