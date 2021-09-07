وزير الدفاع البحريني يبحث مع وفد أمريكي سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، اليوم /الثلاثاء/، مع وفد من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء: اللواء الركن بحري أنور عبدالله الجودر مدير الصيانة والتزويد الفني، واللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.