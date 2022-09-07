بوتين في كلمة لمنتدى الشرق الاقتصادي: حمي العقوبات الغربية تشكل تهديدا للعالم كله

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في نسخته السابعة في مدينة فلاديفوستوك الروسية إن حمى العقوبات الغربية تشكل تهديدا للعالم كله.



ونقلت قناة "ار تي" عن بوتين القول: "لقد حل محل جائحة كورونا تحديات أخرى تهدد العالم كله نحن نتحدث عن حمى العقوبات".



وأضاف أن التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض، ووفقا لنتائج العام سيبلغ 12%.



وذكر أن 3% من شحنات القمح التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى الدول الفقيرة، والباقي للدول الغربية.



وحذر بوتين من أزمة إنسانية بسبب تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الغرب فقط.