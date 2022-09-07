شولتس يؤيد مقترح وزير الاقتصاد بتمديد عمل مفاعلين من المفاعلات النووية الثلاثة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده لمقترح وزير الاقتصاد روبرت هابيك الخاص بتمديد عمل مفاعلين من المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية لتبقى كشبكة احتياطية لما بعد نهاية العام الحالي.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" سيظل الخروج من الطاقة النووية قائما بشكل أساسي".

وأضاف شولتس:" لكننا سنتيح في هذا الشتاء إمكانية عمل المفاعلين النوويين في جنوب ألمانيا، نيكارفستهايم 2 وإيزار 2، لبضعة شهور في العام المقبل، حتى يتوافر لدينا كهرباء بقدر كاف على أية حال".

وفيما يتعلق بالموقف المخالف للحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم والذي يطالب بتمديد عمل المفاعلات الثلاثة كلها على المدى الطويل، قال شولتس :" من المعروف أن الحزب الليبرالي ينظر بشكل مختلف إلى الطاقة النووية، وهذا أمر مشروع تماما. وما يهم الآن هو إمداد الطاقة في الشتاء المقبل، والحكومة ستتصرف بشكل متوافق للغاية".

كان هابيك اقترح أمس الاثنين بناء على تحقيق في استقرار إمداد الكهرباء الإبقاء على المفاعلين الواقعين في جنوب ألمانيا جاهزين للعمل حتى منتصف نيسان/أبريل المقبل تحسبا لحدوث اختناقات في إمدادات الكهرباء.

كانت الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة السابقة انجيلا ميركل قررت إخراج كل المفاعلات النووية من الشبكة بشكل نهائي بحلول آخر 2022.

في المقابل، يدافع ممثلو الحزب الليبرالي عن استمرار عمل كل المفاعلات النووية الثلاثة، وقال كريستيان دور رئيس الكتلة البرلمانية لليبراليين إنه سيكون من الصواب استمرار عمل المفاعلات الثلاثة التي لا تزال متصلة بالشبكة " حتى تدخل كمية أكبر (من الكهرباء) إلى السوق، فالكميات الأكبر تعني أسعارا أرخص، لأن هذه الأسعار المرتفعة للكهرباء لا يمكن لشركة في ألمانيا أو لأسرة دفعها".