الرئيس العراقي ورئيس تيار الحكمة يبحثان التطورات السياسية في البلاد

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم التطورات السياسية، وأهمية ترسيخ الاستقرار في البلاد وحماية أمن المواطنين.

واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، أهمية الوصول إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة السياسية القائمة، ويضع حلولاً تقوم على حماية المصلحة الوطنية العليا وتُطمئِن المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة وضع حلول عاجلة من خلال حوار شامل لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وأفاد مكتب صالح، بأن صالح شدد على ضرورة الركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة السياسية القائمة ويضع حلولاً تقوم على حماية المصلحة الوطنية العليا وتطمئن المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم المستقبلية.

يشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو، محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.