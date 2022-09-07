تستكمل اليوم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات في القارة العجوز، في موسمه الجديد، بثمان مباريات قوية، سيكون من أهمها مواجهة إنتر ميلان الإيطالي أمام بايرن ميونيخ الألماني في التاسعة مساءً على ملعب جوسيبي مياتزا.

وتتجه الأنظار نحو قمة من قمم الجولة الأولى، عندما يحل بايرن ميونخ، أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان، القادم من هزيمة في ديربي الغضب أمام الغريم إيه سي ميلان.

وبعد انطلاقة قوية في الدوري الألماني، وقع الفريق في فخ التعادل مرتين متتاليتين في مباراتيه الأخيرتين في البطولة المحلية، ويسعى المدرب يوليان ناجلسمان لتعويض جماهير الفريق عن طريق الفوز في دوري الأبطال والثأر لهزيمة قديمة أمام إنتر.

وستكون هذه هي المباراة الأولى بين إنتر ميلان وبايرن ميونخ في التشامبيونز ليج منذ نحو 11 عاما، حينما التقيا في الدور ثمن النهائي. وفشل العملاق البافاري في قنص اللقب عام 2010 حينما واجه الإنتر في نهائي مدريد بملعب سانتياجو برنابيو.

تلك المباراة شهدت انتصار إنتر بهدفين دون رد، ليحمل النيراتزوري آخر ألقابه في البطولة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولم تكن تلك الضربة الوحيدة التي تلقاها البايرن من الإنتر، بل عاد الأخير في الموسم التالي مباشرة لحرمان بطل ألمانيا من الاستمرار في البطولة.

وتسبب النيراتزوري في إقصاء بايرن من دور الـ16، وفاز حينها العملاق البافاري في ميلانو 0-1 قبل أن يرد إنتر الدين لنظيره الألماني بالفوز عليه في ميونخ 3-2، ليتأهل لربع النهائي بقاعدة الهدف الاعتباري، التي ألغيت مؤخرا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تتجه الأنظار إلى ملعب برشلونة عندما يستضيف فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، في ظل الصفقات الجديدة والمستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق خلال المباريات الأخيرة في الدوري والتي كان أخرها الفوز بثلاثية على إشبيلية.

ويسعى الفريق الكتالوني لتعويض خروجه المبكر من دور المجموعات في بطولة الموسم الماضي، وإثبات قدرة الفريق على المنافسة في الموسم الجديد تحت القيادة الفنية للإسباني تشافي هيرنانديز، أحد أساطير النادي.

ويعول البلوجرانا على التألق الكبير لخط الهجوم بقيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي القادم من بايرن ميونخ، بالإضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي رافينيا دياز، بالإضافة إلى وسط المعلب المميز بقدرات الشباب بيدري وجافي وبقيادة الخبرة لسيرجيو بوسكيتس.

ويسعى تشافي لتحقيق فوز بنتيجة كبيرة قبل المواجهات المقبلة في المسابقة والتي ستكون أكثر صعوبة أمام بايرن ميونخ وإنتر ميلان.