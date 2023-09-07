عضو «أمناء الحوار الوطني»: نريد عمل حزب قوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت 112 موضوعًا ضمن 19 قضية أساسية بالمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وجرى إنجاز أكثر من 75% من هذه الموضوعات، بعدها أحيلت الموضوعات إلى لجان متخصصة، وتمت بلورة عدد من التوصيات تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان ذلك في المرحلة الأولى.

بدأ المرحلة الثانية بالمحور السياسي

وأضاف«عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء،: «في المرحلة الثانية، سنتعامل مع الـ25% الأخرى، وهي القضايا التي لم يتم طرحها من قبل أو تم البدء فيها ولم يتم استكمالها بعد، وبدأت المرحلة الثانية في الأحد الماضي بالمحور السياسي، وبالأمس جرى مناقشة موضوعات بالمحور الاقتصادي، وغدا سيتم مناقشات موضوعات بالمحور المجتمعي».

وتابع: «نسعى جاهدا إلى إنهاء جلسات الحوار العامة ثم ننطلق إلى الجلسات المصغرة، بعد ذلك يأتي الدور على إرسال التوصيات للرئيس عبدالفتاح السيسي».

مناقشة قانون الأحزاب السياسية

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني تناقش في هذه الفترة قانون الأحزاب السياسية، فيما يتعلق بتشكيلات الأحزاب والعقوبات التي قد تنص عليها الأحكام العامة، وكيفية تقوية وحوكمة الأحزاب وتمويلها وإنشائها، مشددًا على أن قضية الأحزاب مهمة جدا، ويريد المشاركون في الحوار الوطني عمل حزب قوي.