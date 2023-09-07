الجيش اللبناني يحبط تسلل 1200 سوري خلال الأسبوع الجاري

أحبط الجيش اللبناني محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية خلال الأسبوع الحالي.

وقالت قيادة الجيش، في بيان اليوم الخميس، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

يذكر أن الجيش اللبناني يتخذ التدابير اللازمة لضبط الحدود البرية مع سوريا بهدف مواجهة موجة النزوح السوري المستجدة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ويبلغ عدد السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودتهم إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.