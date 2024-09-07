تصدير يوريا وأسمنت وجبس ورمل من ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن متنوعة، بينما غادرته 6 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 30 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و629 طنا، تشتمل على 7274 طن يوريا، و2934 طن أسمنت، و4721 طن جبس، و8760 طن رمل، و3907 أطنان كلينكر، و9033 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47 ألفا و796 طنا، تشتمل على 7578 طن قمح، و2025 طن خردة، و8670 طن سكر، و3320 طن فول، و1580 طن عدس، و6045 طن فول صويا، و12 ألفا و120 طن ذرة، و1885 طن أبلاكاش، و2720 طن حديد، و1853 طن خشب زان.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100 ألف و521 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174 ألفا و148 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2463 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، كما غادر قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3099 شاحنة.