أجرى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مقابلة مطولة مع صحيفة بيلد الألمانية، تحدث خلالها عن انطلاقته مع الفريق الملكي، طموحاته في الموسم الجديد، وعلاقته بالمدرب تشابي ألونسو.

مبابي أكد أن انطباعه عن مدربه الجديد كان إيجابياً للغاية، قائلاً: "ألونسو يعرف النادي جيداً بحكم تاريخه كلاعب هنا، وهو رجل يسعى للنجاح، وهذا يمنحنا دافعاً كبيراً."

وأضاف: "ما أريده مع ريال مدريد هو التتويج بالألقاب. البداية كانت ممتازة بعد الفوز في أول ثلاث مباريات بالدوري، لكن علينا أن نواصل العمل لأن الطريق طويل."

وعن حظوظ فريقه في البطولات الكبرى، شدد مبابي على أن ريال مدريد يبقى المرشح الأبرز في دوري أبطال أوروبا: "دائماً ما أقول إن ريال مدريد هو بطل هذه البطولة." كما اعتبر أن الهزائم أمام برشلونة الموسم الماضي منحت الفريق دروساً مهمة سيحاول استثمارها هذا الموسم.

النجم الفرنسي كشف أيضاً عن تلقيه ثلاثة عروض من أندية الدوري الألماني حينما كان لاعباً في موناكو: "بايرن ميونخ تواصل معي، وكذلك بوروسيا دورتموند ولايبزيج. كنت قريباً من الرحيل إلى هناك، لكن الأمور لم تتم."

مبابي أعرب في مقابلة أخرى مع برنامج تيليفوت على قناة تي إف 1 عن امتنانه للاستقبال الحافل الذي وجده في إسبانيا، قائلاً: "مدريد كانت حلمي منذ البداية. أشعر أنني محظوظ لوجودي هنا، وأحاول رد الحب الذي أتلقاه من الجماهير كل يوم."

وعن ترشيحاته للكرة الذهبية، قال مبابي إنه منح صوته لمواطنه عثمان ديمبيلي: "أراه يستحقها. دعمت ديمبلي منذ البداية وأتمنى أن يحققها. كما أتمنى أن يجد أشرف حكيمي مكانه بين المرشحين. لامين يامال موهبة عظيمة، لكن لا أستطيع التحدث عن برشلونة."

وفي ختام تصريحاته، لم يُخفِ كيليان رغبته الشخصية في الفوز بالكرة الذهبية يوماً ما: "التفكير بها موجود لدى كل لاعب، لكنها مرتبطة بالنجاحات الجماعية. إذا حققت موسماً ناجحاً وفزت بالألقاب، فأنا بالتأكيد أطمح للتتويج بها."