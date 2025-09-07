سياحة ومصايف الإسكندرية: نسب إشغال الشواطئ تتجاوز 40% بالقطاع الشرقي

أكد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شواطئ المدينة تشهد أجواءً مميزة خلال شهر سبتمبر الذي يجمع بين هدوء البحر واعتدال الطقس، ما يمنح المصطافين وزوار المحافظة تجربة فريدة على الشواطئ.

وأوضح إبراهيم، في بيان اليوم الأحد، أن الرايات المرفوعة اليوم على شواطئ القطاع الشرقي تنوعت بين الخضراء في شواطئ بحري، والصفراء في باقي الشواطئ، فيما رُفعت الراية الحمراء في شواطئ القطاع الغربي مع منع السباحة حرصًا على سلامة المواطنين.

وأضاف أن نسب الإشغال بلغت نحو 40% في شواطئ القطاع الشرقي، مقابل 10% فقط في القطاع الغربي. وأشار إلى أن الإدارة تواصل التشديد على تعليمات السباحة حتى غروب الشمس فقط، والالتزام بإرشادات المنقذين حفاظًا على سلامة المواطنين، مع التأكيد على منع الإكراميات للعاملين بالشواطئ، مؤكدا أن استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس مجاني بشكل كامل.

كما دعا المواطنين إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات في البحر أو على الرمال، مشددًا على أن مفتشي الإدارة متواجدون بشكل دائم للتعامل مع أي شكاوى أو تجاوزات.

وخصصت الإدارة أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين عبر الهاتف للتعامل الفوري معها.