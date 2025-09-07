جامعة بنها تعلن آخر موعد للتقدم بالمدن الجامعية  للطلاب الجدد

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، استمرار فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب المستجدين للمدن الجامعية للعام الجامعي 2025/2026، حتى يوم 15 سبتمبر الجاري للطلاب الجدد، على مستوى المدن الجامعية بـ"شبرا، ومشتهر، وطوخ، وبنها"، كذلك السكن الفندقي "المدينة الجامعية بنها طلبة وطالبات".

وأكد رئيس جامعة بنها، أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي.

من جانبه قال الدكتور سيد عبدالونيس المشرف العام على المدن الجامعية، إن القبول سيتم وفقًا للقواعد المعتمدة، مشيرا إلى أن شروط القبول بالمدن الجامعية تتضمن أن يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس، أو البكالوريوس بإحدى كليات جامعة بنها، وألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا.

وأضاف عبدالونيس أن التقديم سيكون متاحًا من خلال الرابط الإلكتروني:

https://al-zahraa.mans.edu.eg/studentApplications