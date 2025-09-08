 قصر الإليزيه: ماكرون سيعين رئيسا جديدا للوزراء في غضون أيام - بوابة الشروق
الإثنين 8 سبتمبر 2025 10:27 م القاهرة
قصر الإليزيه: ماكرون سيعين رئيسا جديدا للوزراء في غضون أيام

باريس - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 10:19 م | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 10:19 م

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في أعقاب انهيار حكومة يمن الوسط، إن ماكرون يستعد لتعيين رئيسًا جديدًا للوزراء بسرعة.

وأوضح قصر الإليزيه، مساء اليوم الاثنين، أن ماكرون سيلتقي برئيس الوزراء المنتهية ولايته فرانسوا بايرو يوم غد الثلاثاء، لقبول استقالة حكومته.

وأضاف البيان: "سيعين الرئيس رئيسًا جديدًا للوزراء في غضون  الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن ماكرون قد أخذ نتيجة تصويت الثقة في الاعتبار.

وكان بايرو قد ربط تصويت بالثقة في الجمعية الوطنية باقتراحاته لإجراءات التقشف لكنه فشل، حيث صوت 364 نائبًا ضده، بينما نال تأييد  194 صوتا فقط.

وكرئيس للدولة، يتولى ماكرون مسئولية تعيين رئيس الوزراء.


