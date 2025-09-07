مصرع شخصين وضبط ثالث في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببسيون في الغربية

شهدت قرية الفرستق التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، تبادلًا لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ما أسفر عن مصرع اثنين منهم، بينهما سيدة، وضبط ثالث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، شنت حملة أمنية مكبرة استهدفت إحدى البؤر الإجرامية لترويج وبيع المواد المخدرة بقرية الفرستق، بدائرة مركز بسيون، بعد ورود معلومات تم التأكد من صحتها، حيث اتخذ المتهمون من نهر النيل «فرع رشيد» مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبادر المتهمون خلال محاولة ضبطهم، بإطلاق النار على قوات الشرطة، التي بادلتهم إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع شخص وسيدة من العناصر الإجرامية، وضبط آخر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



