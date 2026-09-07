وفاة زوج رئيسة تنزانيا أثناء خضوعه للعلاج

أعلن نائب رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، وفاة زوجها اليوم الاثنين أثناء خضوعه للعلاج في مستشفى في زنجبار.

وأصبح حافظ أمير حسن أول من يحمل صفة رجل تنزانيا الأول عام 2021، عندما تولت زوجته منصبها كرئيسة للبلاد، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا، وذلك عقب وفاة الرئيس جون ماجوفولي. وكان حسن يتلقى العلاج من مرض في القلب.

وأعلن نائب الرئيسة ديوجراتيوس نديجيمبي وفاة حسن، معربا عن تعازيه لأسرته.

وقال إن الترتيبات جارية لدفنه في زنجبار، مسقط رأس عائلته، وهي أرخبيل يتمتع بحكم شبه ذاتي ويتبع تنزانيا.

وللزوجين أربعة أبناء، ثلاثة ذكور وابنة نائبة في البرلمان.

وأعرب الرئيس الكيني ويليام روتو عن تعازيه نيابة عن حكومته وشعبه. وكتب: "فقدت الرئيسة سامية رفيقا لها طوال حياتها، وفقد أبناؤها أبا عزيزا، وفقدت تنزانيا أحد أبنائها المرموقين".

كما بعث رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي أيضا بتعازيه إلى الرئيسة سامية والشعب التنزاني.