محافظ المنيا يتابع 80 معرضا لأهلا مدارس ويوجه بضخ المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام سير العمل وحركة البيع داخل معارض «أهلًا مدارس» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للأزمات والطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة؛ للاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجات الأسر.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أهمية استمرار المرور الميداني على المعارض، والتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات المعلنة، وتوافر مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية والزي المدرسي والحقائب بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف الفئات.

وشدد كدواني، على ضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع الأسعار بالمخالفة، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد أن توفير مستلزمات الطلاب بأسعار مناسبة وجودة جيدة يمثل أولوية، خاصة خلال موسم الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين، والتوسع في إقامة المنافذ والمعارض داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لضمان وصول السلع والمستلزمات المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالي عدد معارض «أهلًا مدارس» بلغ 80 معرضًا على مستوى مراكز المحافظة التسع، مشيرًا إلى تقديم تخفيضات تتراوح بين 15% و50% على مختلف المستلزمات والأدوات المدرسية، بجانب تخفيضات تصل إلى 30% على السلع والمواد الغذائية المعروضة داخل هذه المنافذ، بما يوفر احتياجات الأسر في مكان واحد ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مديرية التموين، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومباحث التموين، شكلت لجانًا رقابية وتفتيشية للمرور الدوري على المعارض والمنافذ بمختلف المراكز؛ للتأكد من جودة المنتجات المعروضة، والالتزام بقوائم الأسعار ونسب التخفيضات المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.

وأكد وكيل وزارة التموين، استمرار ضخ الكميات والمستلزمات بالمعارض أولًا بأول، مع استمرار فتح أبوابها أمام المواطنين لأطول فترة ممكنة، بما يضمن توافر احتياجات الطلاب والأسر، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التخفيضات المقدمة خلال موسم الاستعداد للعام الدراسي الجديد.