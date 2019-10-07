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قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخه تحويل فريق السوشيال ميديا الخاص بالاتحاد للتحقيق بعد السخرية من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وغرد الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :" قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة إيقاف فريق عمل السوشيال ميديا وتحويله للتحقيق".

وأضاف الاتحاد:" يأسف مجلس الإدارة لما بدر من أحد اشخاص فريق الميديا ويؤكد احترامه لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس إدارته".

وكان الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم نشر خبر عن تصريحات رئيس الزمالك المتعلقة بقدرته على تعاقد مع جميع لاعبي الأهلي في حال نجاح الفريق الأحمر في التعاقد مع كهربا لاعب الفريق السابق والمعار إلى أفيس البرتغالي لمدة 6 أشهر.