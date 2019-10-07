مع اقتراب فصل الخريف والشتاء اتضحت موضة الألوان التي ستكون رائجة خلال هذه الفترة من العام، وذلك بعد أن كشف المشاركين في أسابيع الموضة في باريس وميلانو ولندن ونيويورك عن كثير من التصاميم الخاصة بهم عبر عروض الأزياء.

وتنوعت ألون شتاء 2020 ما بين الفاتح والكاتم، لكنها تخلت عن الألوان الوردية الداكنة التي ظهرت بقوة في خريف 2019، وركزت كثيرًا على درجات الأحمر.

وفقًا لمعهد Pantone Color، المسؤول عن التنبأ بأتجاهات الألوان، فإن ألوان خريف وشتاء 2020 مليئة بالأنوثة ولمسة النعومة والرقة والأشراقة، وامتزجت فيها درجات الأصفر والبني، إضافة إلى الألوان الباردة التي سيطرت على عدة عروض أزياء.

ويعد اللون البرتقالي والبني الذي يشبه الشيكولاته من أبرز ألوان موضة خريف وشتاء 2020، إضافة إلى الأخضر الداكن الذي يعد لون مثالي في تدفئة الجسم من بردوة الشتاء.

وستشهد موضة 2020 ظهور أزياء نسائية باللون الذهبي الجرئ، وهو اللون المتوقع ظهوره بقوة على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار المقبل، بجانب لون النبيذ الذي يعد درجة من درجات الأحمر، وسيكون الجلد هو نوعية الملابس الرائجة لهذه الألوان.

وبرز اللون الأبيض والبيج الناعج في أسبوعي الموضة بميلانو ونيويورك، وهى ألوان لها إطلالة هادئة وجيدة لتهوية الجسم، وسيكون لها حضور جيد في موضة 2020 في أزياء مضاف لها الريش.

وسيحصل اللون الخوخي الذي يقع بين الأصفر والبرتقالي على فرصة للظهور في موضة خريف وشتاء 2020، بجانب لون الشيكولاته الباردة ولون القهوة الذي يشبه البني المحروق وسيمنح من ترتديه إطلالة جذابة حينما يتم تنسيقه مع ألوان ترابية.

ولم تغفل موضة 2020 عن منح اللون الرمادي فرصة هو الآخر، ولكنه سيبرز في الخريف أكثر من الشتاء، وسيكون أكثر ظهور له في الأوشحة والسترات- حسبما ذكر موقع "glowsly".

وسيظهر لون اللافندر بقوة أيضًا في موضة خريف وشتاء 2020، وهو أحد الألوان التي كان لها ظهور قوى في موضة ربيع 2019 وستحصل على فرصة ثانية، لأنه مزيج من اللون الرمادي والأزرق ويقبل ألون كثيرة بجانبه، وعلى الرغم من وجوده إلا أنه لم يسحب البساط من اللون الأرجواني الذي يعتبر من الألوان الباردة التي ستظهر على الساحة خلال أيام الشتاء.

وحتى تكوني على علم بجميع الألوان الرائجة في موضة 2020 والأزياء التي ظهرت في أسابيع الموضة، نستعرض عدة صور تبرز ذلك