 ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة شخص عثر عليها في مصرف زراعي بالفرافرة - بوابة الشروق
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ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة شخص عثر عليها في مصرف زراعي بالفرافرة

عمرو بحر:
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 12:59 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 12:59 م

قررت النيابة العامة بالوادي الجديد ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة شخص وتحديد سبب الوفاة، بعدما عثر عليها مذبوحة وملقاة بمصرف زراعي في إحدى قرى مركز الفرافرة.

تلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة مجهولة الهوية غارقة في مصرف زراعي بقرية النهضة في مركز الفرافرة، وتبين أن الجثة لشخص عمره 35 عاما، وبها قطع أسفل الرقبة، والتهمت الأسماك جزءا من الوجه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي.


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