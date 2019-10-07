السويد تمنح عمرو موسى وسام النجم القطبي تقديرا لتاريخه الدبلوماسي



قررت مملكة السويد منح الدبلوماسي الكبير عمرو موسى، وسام النجم القطبي الملكي برتبة قائد، وستقام مراسم التقليد في مقر إقامة سفير السويد في القاهرة، حيث سيقوم يان تيسليف سفير مملكة السويد نيابة عن كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد، بتقديم الوسام لموسى.

يعد الوسام هو الأرفع من بين الأوسمة التي تمنح لغير السويديين، حيث قام بمنحه لأول مرة الملك/ فريدريك الأول في عام ١٧٤٨، تقديرًا للجهود التي تؤدي الى تعزيز العلاقات الخارجية مع مملكة السويد.

ومن الجدير بالذكر أن شعار الوسام هو “Nescit Occasum” وهي عبارة لاتينية تعني "لا يعرف الانخفاض" والتي تشير الي النجم القطبي الثابت في السماء.

وسبق ونال موسى عدة أوسمة تقديرا لجهوده الدبلوماسية :فقد منحه الرئيس الاسبق حسني مبارك وشاح النيل في مايو 2001 بعد تركه لمنصب وزيرا الخارجية ،و حصل على عدة أوسمة رفيعة المستوى من كل من الدول التالية : الإكوادور - البرازيل - الأرجنتين - ألمانيا.



