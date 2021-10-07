الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 9 فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية في محافظة بيت لحم جنوبي القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني محمود أبو طربوش ونجله محمد، بعد أن داهمت منزله وفتشته في مخيم العزة، كما اعتقلت أدهم ابو سرور من مخيم عايدة.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين أحدهم نائب أمين سر حركة "فتح" في طوباس، عبد الناصر مصطفى عبد الرازق (55 عاما)، ونجله حسام (21 عاما)، وغسان بشير أبو خيزران (38 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها. واندلعت مواجهات بين الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم، دون وقوع إصابات.

وفي محافظة جنين شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا وداهمت منزل الأسير المحرر حسن محمد الزغل، الذي يعمل مدرسا، واعتقلته.

وفي مُحافظة نابلس، شمالي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال منزل الفلسطيني يوسف ابراهيم عفانة واعتقلته.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية الناشط محمد أبو الحمص، خلال تواجده في باحات الأقصى المبارك.