فايزر وبيونتيك تقدمان طلبا للموافقة على استخدام اللقاح للأطفال من 5 إلى 11 عاما

طالبت شركتا فايزر وبايونتيك، اليوم الخميس، رسميًا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السماح باستخدام اللقاح الخاص بهما للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وأكدت فايزر، أن الشركتين قدمتا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلبًا رسميًا للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح، بحسب ما أوردته صحيفة "ذي هيل" الامريكية، عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت شركة الأدوية العملاقة، في تغريدة دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في ظل استمرار ارتفاع الحالات الجديدة بين الأطفال في الولايات المتحدة، يُعتبر تقديم هذا الطلب خطوة مهمة في جهودنا المستمرة ضد كوفيد-19".

يُشار إلى أن لقاح "فايزر - بيونتيك" يتم استخدامه في الولايات المتحدة فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فيما فوق.