رئيسة وزراء بريطانيا تقيل وزير التجارة إثر مزاعم تتعلق بسوء سلوك جسيم

أقالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وزير التجارة، كونور بورنس، من حكومتها على أن ينفذ الأمر "بأثر فوري" في أعقاب مزاعم تتعلق "بسوء سلوك جسيم".

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة: "اتخذت رئيسة الوزراء إجراءً مباشرًا عند إبلاغها بهذا الادعاء ومن الواضح أنه يتعين على جميع الوزراء الحفاظ على معايير عالية من السلوك، كما يتوقع الجمهور".

ويأتي ذلك بعد انعقاد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بمدينة "برمينجهام" خلال الفترة بين يومي الأحد والأربعاء الماضيين.