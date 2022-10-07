يرى الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق أن الزمالك هو الأفضل على المستويين العربي والأفريقي في كرة اليد، وأن انتصاره على الغريم التقليدي الأهلي كان متوقعا.

الزمالك كان قد فاز على الأهلي بنتيجة 26-25 في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، ليتأهل للنهائي حيث يواجه الترجي في مواجهة مكررة، بعدما فاز الفريق التونسي عليه في نهائي البطولة العربية قبل أيام.

وأضاف شوبير في تصريحات تلفزيونية تعليقا على فوز الزمالك: "ليس هناك أي مجاملة بأن نقول أن الزمالك هو الأفضل في كرة اليد عربياً وأفريقياً، كذلك هو الحال بالنسبة لتفوق الأهلي في كرة القدم لأنه الأفضل عربياً وأفريقياً أيضاً".

وأعرب شوبير عن أمله في أن يكون اللقب مصرياً وأن يفوز الزمالك على الترجي في نهائي البطولة الأفريقية.