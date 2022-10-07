الطب الشرعي الإيراني: وفاة مهسا أميني نتيجة أمراض كامنة

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن تقريرا لطبيب شرعي إيراني نفى أن تكون وفاة مهسا أميني نجمت عن ضربات على الرأس والأطراف، مؤكدا أنها نتيجة فشل في العديد من أجهزة الجسم بسبب نقص الأكسجين في المخ.

وأطلقت وفاة أميني (22 عاما) وهي محتجزة لدى شرطة الأخلاق، شرارة احتجاجات في أنحاء إيران مستمرة منذ أكثر من أسبوعين. ويقول والدها إن جثتها كانت تحمل آثار كدمات في الساق وحمل الشرطة مسؤولية وفاتها.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أن وفاتها "لم تكن ناجمة عن ضربة على الرأس أو الأطراف". ولم يذكر التقرير ما إذا كانت قد تعرضت لأي إصابات.

واعتقلت الشرطة أميني في طهران 13 سبتمبر الماضي بسبب "ملابسها غير اللائقة" وتوفيت بعد ثلاثة أيام وهي رهن الاحتجاز.

وقال تقرير الطبيب الشرعي في إشارة لليوم الذي انهارت فيه في الحجز، إنها استعادت الوعي قبل أن تسقط مرة أخرى أثناء احتجازها بسبب ما وصفه بأنه "أمراض كامنة".

وأضاف: "بسبب إنعاش القلب والرئتين غير الفعال في الدقائق الأولى الحاسمة، عانت من نقص شديد في الأكسجين نتج عنه تلف في المخ رغم عودة قلبها للنبض".

وتابع التقرير: "توفيت بسبب فشل العديد من أجهزة الجسم بسبب نقص الأكسجين في المخ".

وقال صالح نيكبخت محامي عائلة أميني من قبل لموقع (اعتماد أونلاين) الإخباري شبه الرسمي على الإنترنت إن "أطباء مرموقين" يعتقدون أنها تعرضت للضرب وهي رهن الاحتجاز.

ونفت الشرطة تعرضها لأي أذى. وقالت من قبل إنها أصيبت بأزمة قلبية بعد أن تم اقتيادها لمركز الشرطة "لتقويمها".

وتنفي أسرة أميني معاناة ابنتهم من أي مشكلات في القلب.