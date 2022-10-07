تقرير: أديداس تعيد النظر في تعاونها مع كاني ويست

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تعيد شركة "أديداس" العملاقة الألمانية للملابس الرياضية النظر في علاقتها مع شريكها التجاري مغني الراب الأمريكي كاني ويست ، وفقا لما أفادت به قناة "سي إن بي سي".

ونقلت قناة "سي إن بي سي " عن بيان للشركة جاء فيه " بعد مجهودات متكررة لحل الوضع بالتراضي، اتخذنا قرارا بإعادة النظر في الشراكة. وسنواصل المشاركة في إدارة المنتج الحالي خلال هذه الفترة".

ووفقا للتقرير، فقد اتخذت شركة أديداس قرارا بإعادة النظر في علاقتها مع ويست بسبب انتقاد مغني الراب للشركة ورئيسها التنفيذي كاسبر رورستيد علنا.

وادعى مغني الراب الأمريكي، الذي غير اسمه بشكل قانوني في أغسطس إلى "يي"، أن المجموعة الألمانية كانت تنسخ أفكاره.

وأعلنت شركة أديداس في عام 2013 عن شراكتها مع ويست. وارتقى مغني الراب والشركة الألمانية بعلاقتهما إلى المستوى التالي في عام 2016 بعد الإعلان عن تمديد الاتفاق وإطلاق فئة "يزي" جديدة.