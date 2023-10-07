سرايا القدس: أسر عدد من جنود الاحتلال خلال عملية طوفان الأقصى

أعلنت سرايا القدس، نجاح مقاتليها في أسر جنود من جيش الاحتلال، خلال عملية طوفان الأقصى، التي انطلقت صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم السرايا أبو حمزة، في تصريح صحفي إن مقاتليها نجحوا في أسر عدد من جنود من جيش الاحتلال، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد المتحدث، تلاحم فصائل المقاومة في المعركة قائلاً: «نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا كتفا إلى كتف بجانب إخوانهم في كتائب القسام حتى النصر».

وأضاف: «نحن في سرايا القدس والمقاومة نسجل اليوم فصلاً جديداً من فصول الانتصار وكسر هيبة كيان العدو وجيشه المهزوم، جعل خلاله أبطالُنا العدوَّ صاغراً ذليلاً يتحسس الموت في كل مكان، فما كنا ندعو به العدو ومستوطنيه بالرحيل سلماً عن أرضنا لم يحصل فكان القتل سبيلنا لذلك».

وشدد على النجاحات التي حققتها المقاومة خلال العملية، وقال: لقد أحدَثنا والمقاومة بفضل الله وعبر سلسلة عمليات خلف خطوط العدو، ضمن عملية طوفان الأقصى، هزة تاريخية مدوية، كشفت مصداق قولنا إن هذا العدو الرعديد وهم من غبار وقابل للهزيمة والانكسار.

وتابع: «قواتنا ما زالت حتى اللحظة في الميدان الصاروخي وعبر قوات النخبة فيما يسمى غلاف غزة برفقة إخوانهم في كتائب القسام وباقي فصائل المقاومة في استمرار للعملية البطولية المباركة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفا استمر لعدة ساعات.

وأضاف: «أمرت قوات الأمن بتطهير كل المستوطنات من المتسللين والرد بحرب لا هوادة فيها لم يعرفها العدو من قبل».

ودعا نتنياهو، الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجيش في هذه المرحلة.