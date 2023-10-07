رئيس حملة الرئيس السيسي: سنعمل على مجابهة الشائعات عبر نشر الحقائق

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن هذه ليست الحالة الأولى التي تشهد فيها دولة ما أن رئيسها يخوض الانتخابات لفترة جديدة.

وأضاف خلال صحفي فعاليات المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنّ الحملة ستعمل على مجابهة الشائعات عبر نشر الحقائق.

وأوضح أن الحملة ستعتمد على الشفافية والعلانية، والالتزام بالدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن الهيئة ستسارع دائما للتواصل مع المستمر مع وسائل الإعلام، مبديا أمله أن يكون هناك التزام بالضوابط المهنية الإعلامية.

وشدد على أن الهيئة لا تريد أن تضطر لمواجهة أي موقف عبر الإجراءات القانونية، لكنها إن اضطرت لذلك ستفعل، انطلاق من مفهوم أن الوقاية خير من العلاج.