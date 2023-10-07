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ضبط 3 مزارعين بتهمة سرقة خط نقل مواد بترولية في القليوبية

مصطفى عطية
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 2:02 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 2:02 م
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية من ضبط 3 مزارعين بتهمة سرقة خط نقل مواد بترولية في القليوبية.

كان مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، تلقى بلاغا من مسئول الأمن بإحدى شركات البترول باكتشافه وجود بقعة بترولية ناتجة عن تسريب من ماسورة خط أنابيب سولار كائن بدائرة المركز والعثور على برميل بلاستيكى داخل حفرة أعلى ماسورة الخط مُثبت به محبس.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 مزارعين- مقيمون بدائرة المركز - عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 جركن بهما كمية من السولار).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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