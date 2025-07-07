النائب عبد المنعم إمام يرفض تعديلات قانون التعليم والمجلس يحذف عبارة الراقصة من المضبطة

رفض النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ.

ووجه إمام، الشكر للجنة التعليم بمجلس النوار على التصدي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي كان يتضمن عددا من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية، وقال "محاولة ترميم ما لا يترمم".

وأضاف إمام "المشكلة الكبرى، حقيقة تحول التعليم في مصر من كونه حق دستوري لسلعة"، متسائلًا "المواطن المصري ياخد منكم إيه؟ يدفع قيمة كل حاجة بترول، غاز، كهرباء، غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال، السكن خدناه منه الأسبوع اللي فات في الإيجار القديم".

وقال "كلنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، النهاردا الوزارة عندها 7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص، لكن الأصل إن مافيش في التعليم الأساسي قطاع خاص"، مؤكدًا أن "التمييز بين المواطنين المصريين الأمر يحتاج مراجعة".

وأضاف إمام "عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح"، واختتم "مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم، الراقصة تيجي هنا تتشهر، والعالم يمشي منها ويتشهر برة".

واعترض عدد من أعضاء المجلس على العبارة وطالبوا بحذفها من المضطبة، وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "طلب بعض السادة النواب حذف لفظ الراقصة وما ورد من عبارات".



