تظاهرة صامتة في مدينة مالمو بالسويد تضامنا مع الشعب الفلسطيني

شاركت الجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنون سويديون والمجموعة 194 في التظاهرة الصامتة في مدينة مالمو السويدية أمس الأحد؛ للتضامن مع الشعب الفلسطيني مطالبين بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وجابت التظاهرة شوارع المدينة ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ويافطات تدعو لوقف العدوان ووقف توريد السلاح لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي المتواصلة على قطاع غزة الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

وأكدوا أن هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، تتم في ظل صمت وتواطؤ بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول في العدوان، التي تمنح دولة الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الوقت والفرص لاستكمال عدوانه على الشعب الفلسطيني ومحاولة القضاء على المقاومة، خدمة لمشروعها في رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد وتسييّد إسرائيل على دول المنطقة وشعوبها خدمة لمصالح الغرب الاستعماري.

كما دعا المشاركون إلى استمرار التحركات الداعمة للشعب الفلسطيني وإلى تكثيف الجهود لمقاطعة إسرائيل في جميع المجالات، وتعزيز التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية.



