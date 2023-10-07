الجيش الإسرائيلي: حماس تحتجز إسرائيليين رهائن في قطاع غزة

أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحتجزون مواطنين إسرائيليين بينهم جنود رهائن في قطاع غزة.

ولم يذكر المتحدث عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حماس، التي تحكم المنطقة الساحلية. وظهر أشخاص في مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنهم رهائن إسرائيليون.

وأطلقت الحركة آلاف الصواريخ على إسرائيل اليوم السبت، بينما تقدم مسلحون فلسطينيون أيضا إلى البلاد برا وبحرا وجوا في الهجوم المفاجئ، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وفقا لتقارير إعلامية، قتل العديد من الإسرائيليين في المستوطنات القريبة من حدود غزة. وقيل إن بعض المهاجمين يحتجزون أشخاصا كرهائن داخل المنازل.

وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وشنت ضربات انتقامية على قطاع غزة.

وتردد أن ما لا يقل عن 100 شخص في إسرائيل ونحو 200 في غزة قتلوا في هجمات اليوم السبت حتى الآن.

وتحكم حماس قطاع غزة وتصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.