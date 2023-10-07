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بث الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، لقطات مصورة لتدمير دبابة إسرائيلية بواسطة قذيفة أسقطت من طائرة مسيرة.

ووثقت المشاهد، لحظة إسقاط قذيفة من مسيرة أطلقتها كتائب القسام، على دبابة عسكرية إسرائيلية من طراز ميركافا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفا استمر لعدة ساعات.

وأضاف: «أمرت قوات الأمن بتطهير كل المستوطنات من المتسللين والرد بحرب لا هوادة فيها لم يعرفها العدو من قبل».

ودعا نتنياهو، الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجيش في هذه المرحلة.