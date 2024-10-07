 مقتل 10 من رجال الإطفاء في قصف إسرائيلي على مبنى بلدية بنت جبيل - بوابة الشروق
الإثنين 7 أكتوبر 2024 2:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مقتل 10 من رجال الإطفاء في قصف إسرائيلي على مبنى بلدية بنت جبيل

وكالات
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 2:43 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 2:43 م

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الاثنين، بمقتل 10 من رجال الإطفاء في قصف إسرائيلي على مبنى بلدية بنت جبيل.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اللبنانية، قولها، إن «العدو الإسرائيلي أضاف إلى السجل الحافل لإجرامه المتمادي، جريمة حرب ضد رجال الإطفاء والإسعاف جنوب لبنان».

وأشارت إلى أن «الاحتلال أظهر عنفًا ولاإنسانية لا مثيل لهما، عبر استهدافه أشخاصًا يؤدون مهمات إنسانية وإنقاذية صرفة، بعيدة كل البعد عما تتطلبه ميادين القتال».

ولفتت إلى أن «الغارة المعادية الهمجية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت، أدت إلى مجزرة بحق رجال إطفاء كانوا موجودين في المبنى استعدادا للانطلاق في مهماتهم الإنقاذية».

وقالت إن «الغارة أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد عشرة من رجال الإطفاء»، لافتة إلى «استمرار رفع الأنقاض من المبنى الذي تعرض لدمار كبير».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك