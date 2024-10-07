مقتل 10 من رجال الإطفاء في قصف إسرائيلي على مبنى بلدية بنت جبيل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الاثنين، بمقتل 10 من رجال الإطفاء في قصف إسرائيلي على مبنى بلدية بنت جبيل.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اللبنانية، قولها، إن «العدو الإسرائيلي أضاف إلى السجل الحافل لإجرامه المتمادي، جريمة حرب ضد رجال الإطفاء والإسعاف جنوب لبنان».

وأشارت إلى أن «الاحتلال أظهر عنفًا ولاإنسانية لا مثيل لهما، عبر استهدافه أشخاصًا يؤدون مهمات إنسانية وإنقاذية صرفة، بعيدة كل البعد عما تتطلبه ميادين القتال».

ولفتت إلى أن «الغارة المعادية الهمجية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت، أدت إلى مجزرة بحق رجال إطفاء كانوا موجودين في المبنى استعدادا للانطلاق في مهماتهم الإنقاذية».

وقالت إن «الغارة أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد عشرة من رجال الإطفاء»، لافتة إلى «استمرار رفع الأنقاض من المبنى الذي تعرض لدمار كبير».